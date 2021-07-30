МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первого полугодия 2021 года получила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в размере 4,459 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 4,671 миллиарда долларов, сообщает компания.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 2,32 доллара против убытка в 2,51 доллара за аналогичный период 2020 года. Выручка компании выросла в 1,5 раза и составила 69,626 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron в отчетном периоде незначительно вырос по сравнению в первым полугодием 2020 года и составил 3,124 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль компании составила 5,528 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 3,169 миллиарда долларов. В сегменте downstream (переработка и сбыт) прибыль подскочила в 9,1 раза, составив 844 миллиона долларов.

Во втором квартале чистая прибыль Chevron составила 3,082 миллиарда долларов против убытка годом ранее на уровне 8,27 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,6 доллара против убытка в 4,44 доллара годом ранее. Выручка выросла в 2,8 раза и составила 37,597 миллиарда долларов.

Добыча компании во втором квартале составила 3,126 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% выше прошлогоднего показателя. В сегменте upstream Chevron во втором квартале зафиксировала прибыль в размере 3,178 миллиарда долларов против убытка в апреле-июне 2020 года на уровне 6,089 миллиарда долларов. В сегменте downstream компания получила прибыль в 839 миллиона долларов против убытка годом ранее на уровне 1,01 миллиарда долларов.

"Показатели второго квартала оказались сильными, что отражает улучшение условий на рынке… Наш свободный денежный поток был максимальным за два года благодаря хорошим производственным и финансовым показателям, а также более низким капитальным затратам", — приводятся в релизе слова гендиректора и председателя совета директоров компании Майка Вирта (Mike Wirth).

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.