МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в пятницу по основным индексам на фоне негатива на зарубежных площадках, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.31 мск снижался на 0,85%, до 3772,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 1628,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 21 копейку, до 72,94 рубя, курс евро — на 24 копейки, до 86,73 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,17% — до 74,97 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы понижаются в пятницу, 30 июля, отыгрывая некоторое ослабление спроса на риск на зарубежных площадках, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам". Так, торги в Азии сегодня завершились преимущественно в минусе, в негативном ключе открылись торги на биржах Европы, также указывает он.

"В предыдущие дни рынки акций во многих ведущих странах обновили рекорды на фоне достаточно мягких комментариев ФРС по итогам июльского заседания регулятора и позитивных корпоративных отчетностей, и инвесторы, вероятно, решили сделать паузу в ожидании драйверов для дальнейшего движения. Дополнительное давление на российские акции оказывает наметившаяся коррекция цен на нефть", — говорит аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции ТМК (1,73%), ГК "ПИК" (1,34%), бумаги "Россетей" (префы поднимаются на 1,22%, обыкновенные акции – на 0,9%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,1%, обыкновенные акции – на 0,65%) и акции "Магнита" (0,98%).

В лидерах снижения – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,85%), акции ТГК-1 (-2,65%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,43%), акции "Яндекса" (-2,27%), "Фосагро" (-1,8%), а также акции "Лукойла" (-1,69%), АФК "Система" (-1,65%) и акции "Алросы" (-1,62%).

Акции ВТБ выглядели в первой половине дня немного лучше рынка на фоне публикации позитивной отчетности по МСФО за второй квартал текущего года. К настоящему моменту бумаги теряют 0,83% к уровню предыдущего закрытия.

ПРОГНОЗЫ

Ближайшие сопротивления находятся на установленных вчера двухнедельных вершинах: 3807 пунктов у индекса Мосбиржи и 1640 пунктов у индекса РТС, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Нестабильность мировых рынков способствует усилению фактора пятницы, когда многие инвесторы опасаются реализации каких-либо рисков на выходных или негативного старта понедельника на биржевых площадках. Поэтому нам будет трудно преодолеть эти технические препятствия даже при поддержке улучшающегося внешнего фона", — говорит он.

Однако если эти опасения не оправдаются, российский рынок может возобновить рост в понедельник даже на нейтральном внешнем фоне, добавляет он.

Додонов из ГК "Финам" ожидает продолжения снижения индекса Мосбиржи с ближайшей целью на отметке 3700 пунктов.