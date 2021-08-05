МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Председатель совета директоров американского производителя электромобилей Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) продала акции компании на сумму свыше 22 миллионов долларов, свидетельствуют документы компании, размещенные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. СМИ: электромобиль Tesla научили понимать русский

В частности, согласно опубликованным данным, Денхолм продала 31,25 тысячи акций по цене от 700 до 726 долларов за бумагу. В результате сделок у нее осталось 156,25 тысячи акций компании.

Денхолм входит в совет директоров Tesla с августа 2014 года, а возглавляет его с ноября 2018 года. Ее назначение на три года было сделано в рамках досудебного урегулирования претензий SEC к Tesla по подозрению в мошенничестве, связанному с сообщением в Twitter Маска. Тогда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.

В феврале текущего года Кимбал Маск, младший брат Илона Маска и член совета директоров компании, продал акции этого эмитента на 25,6 миллиона долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.