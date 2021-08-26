МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции "Татнефти" падали на 4-4,5% после рекомендации совета директоров компании по дивидендам, следует из данных торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

К 11.08 мск привилегированные акции "Татнефти" снижались на 3,67%, обыкновенные – на 3,08%. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,48%.

Префы компании в ходе первого часа торгов уже снижались на 4,5% — до 461 рубля, обыкновенные акции – на 3,7%, до 494,4 рубля.

Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия в размере 16,52 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

Аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Кишмария считает, что рекомендация дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли (минимум возможный по дивидендной политике) соответствовала ожиданиям рынка, так как компания уже отмечала, что будет консервативно подходить к рекомендации дивидендов до тех пор, пока не станут известны решения по налогообложению сверхвязкой нефти и выработанных месторождений.

"Возможно, некоторым разочарованием стало то, что компания рекомендовала дивиденд на основе результатов по РСБУ, а не МСФО, по которым чистая прибыль компании ожидается несколько выше. Однако это также соответствует политике компании по рекомендации дивидендов на основе уже опубликованной отчетности. Результаты по МСФО будут раскрыты завтра", — добавляет она.