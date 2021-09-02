МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Вчера российский рынок акций показал уверенный рост на невзрачном внешнем фоне и на относительно больших для последнего времени оборотах. Основной спрос вновь вернулся в высоколиквидные акции, что может быть следствием притока средств нерезидентов.

Из отдельных бумаг стоит отметить выросший на 2,4% "Газпром", где продолжает отыгрываться отличная статистика за первое полугодие, высокие цены на газ, а также ожидание двузначных дивидендов. Ждем притока капитала крупных инвесторов в акции газовой монополии, который может усилится с запуском "Северного потока-2". При этом в ближайшее время акции "Газпрома" могут быть лучше рынка даже в периоды коррекции последнего.

О росте интереса нерезидентов говорит и подъем Сбера на 2%. Бумага с 18 августа скорректировалась, сняв техническую перепроданность. Теперь вполне возможно формирование нового краткосрочного восходящего тренда.

Однако сегодня шансы на продолжение роста невелики. Основные внешние индикаторы для российского рынка торгуются недалеко от вчерашнего закрытия, без признаков подъема. Индекс Мосбиржи близок к отметке 4000 пунктов, которую ранее многие считали целью роста. Поэтому без улучшения внешнего фона желание зафиксировать прибыль будет нарастать.

ОПЕК+ ожидаемо не стал пересматривать планы по наращиванию добычи, на что котировки нефти отреагировали нейтрально. Не было реакции и на снижение запасов нефти в США более чем вдвое больше прогнозов. Сейчас эти данные не очень индикативны из-за пролетевшего по Мексиканскому заливу урагана Ида.

Вице-премьер РФ Александр Новак вчера отметил, что спрос на топливо и нефть возвращается к докоронавирусным временам, а Россия может наращивать ежемесячно добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Главным бенефициаром роста добычи является "Роснефть", выросшая вчера на 1,5%. Но покупать бумагу мы не советуем — в последние недели "Роснефть" выглядит очень слабо, возможно, из акций компании выходит очень крупный инвестор.

В целом продолжения роста нефти мы пока не ждем. Закрепление котировок в диапазоне 70-73 доллара за баррель мы будем считать хорошим сценарием. Однако и ухода под отметку 70 долларов на восстановлении добычи в Мексиканском заливе исключать нельзя.

Сегодня объемы торгов за август опубликует Московская биржа. Если на рынке не появится новых идей, спрос вполне может перекинуться в бумаги биржи. Последнее время мы часто видим, как акции Мосбиржи растут против рынка.

Рубль вчера укрепился на 0,6%, что также может являться свидетельством возвращения нерезидентов в рублевые активы. При этом пара доллар-рубль "прокалывала" отметку 73, но закрепиться ниже не смогла. Сегодня на утренних торгах пара торгуется около 73.

После 4-х сессий роста рубль выглядит перекупленным, без улучшения внешнего фона стоит ждать его небольшой коррекции.