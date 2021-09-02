МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская Биржа

Российский рынок акций продолжает бить рекорды

По состоянию на 10.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,37%, до 7,37 доллара, "Новатэка" — на 1,22%, до 249,4 доллара. Бумаги "Лукойла" дешевели на 0,66%, до 86,03 доллара, "Газпрома" — росли в цене на 0,28%, до 8,54 доллара, "Газпром нефти" — снижались в стоимости на 0,26%, до 29,32 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,24%, до 32,02 доллара, "Северстали" — снижались на 0,04%, до 22,57 доллара, НЛМК — на 0,27%, до 33,41 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,28%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 18,24 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,87%, до 95,29 доллара.

GDR АФК "Система" дорожала на 0,3%, до 8,44 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 0,33%, до 15,16 доллара, "Ленты" — дорожали на 0,24%, до 3,13 доллара.