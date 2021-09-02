МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций продолжает бить рекорды

По состоянию на 10.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,37%, до 7,37 доллара, "Новатэка" — на 1,22%, до 249,4 доллара. Бумаги "Лукойла" дешевели на 0,66%, до 86,03 доллара, "Газпрома" — росли в цене на 0,28%, до 8,54 доллара, "Газпром нефти" — снижались в стоимости на 0,26%, до 29,32 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,24%, до 32,02 доллара, "Северстали" — снижались на 0,04%, до 22,57 доллара, НЛМК — на 0,27%, до 33,41 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,28%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 18,24 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,87%, до 95,29 доллара.

GDR АФК "Система" дорожала на 0,3%, до 8,44 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 0,33%, до 15,16 доллара, "Ленты" — дорожали на 0,24%, до 3,13 доллара.