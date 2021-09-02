МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Акции "Русала" дорожают более чем на 5% на новостях с Восточного экономического форума, обновляя максимумы с июня, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций продолжает бить рекорды

К 13.21 мск акции "Русала" дорожали почти на 5,6% — до 57,745 рубля. Ранее в ходе торгов бумаги подскакивали до 57,75 рубля (максимум с 10 июня 2021 года). При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,14%.

Раннее в четверг зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сказал на ВЭФ, что "Русал" может воспользоваться правом досрочного погашения части долга перед Сбербанком, направив на это основную часть средств, полученных в ходе участия в обратном выкупе акций "Норильского никеля".

Участие в buy back "Норникеля" принесло "Русалу" 1,42 миллиарда долларов, еще 618 миллионов долларов компания получила в первом полугодии 2021 года в виде дивидендов от "Норникеля". Это позволило "Русалу" за первое полугодие текущего года снизить чистый долг до 4,1 миллиарда долларов примерно с 5,6 миллиарда долларов (основная его часть приходится на кредит Сбербанка).