МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Компания General Electric (GE) вытеснила Qualcomm из топ-10 наиболее популярных у розничного инвестора в России иностранных акций в августе, следует из сообщения Московской биржи. Бумаги российских компаний в основном растут в цене на бирже Лондона

Торговая площадка раскрыла "Портфель частного инвестора" по итогам августа, составленный ею на основе сортировки позиций физических лиц по 10 наиболее популярным акциям — как иностранных, так и отечественных эмитентов.

Составленный из иностранных ценных бумаг "Портфель частного инвестора" таков: ценные бумаги Alibaba (21,8%), Tesla (14,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (11,2%), Baidu (10,5%), Boeing (7,1%), Amazon (6,6%), Intel (5,6%), General Electric (5,2%) и Micron Technology (5,1%). "Новичком" в первой десятке стал General Electric, вытеснивший Qualcomm (4,2%).

Российский же "Портфель частного инвестора" не изменился за месяц, в него вошли акции "Газпрома" (с долей 25,7%), "Норникеля" (15,8%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,7% и 7,4% соответственно), акции "Аэрофлота" (7,2%), "Сургутнефтегаза" (6,9%), "Лукойла" (6,8%), МТС (6,8%), "Северстали" (6,4%) и ММК (6,2%). Бумаги "Русала" обновили максимум

Кроме того, количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам августа превысило 4,3 миллиона. "Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,1 триллиона рублей, в структуре оборота 84% – сделки с акциями, 8,3% – с облигациями, 7,5% – с биржевыми фондами", — также говорится в сообщении.

В региональном разрезе лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (475,2 тысячи), Московская область (266,3 тысячи), Санкт-Петербург (202,6 тысячи), Свердловская область (143 тысячи), Башкирия (139,3 тысячи) и Краснодарский край (127,3 тысячи).