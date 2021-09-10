МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу несущественно подрастает, несмотря на позитивный внешний фон; решение Центрального банка РФ о поднятии ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 6,75% не вызвало бурной реакции инвесторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Нефть отыграла потери предыдущей торговой сессии

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.25 мск рос на 0,06%, до 3996,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 1730,84 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 24 копейки, до 72,74 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 86,08 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,83%, до 72,76 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы растут в пределах 0,4%.

"Решение ЦБ о поднятии ключевой ставки на 0,25 процентного пункта не вызвало бурной реакции инвесторов. Подъём был ожидаем, хотя рынок закладывал больший шаг", — отмечает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста сегодня бумаги "Камаза" (+7,3%), днем ранее гендиректор компании сообщил, что экспорт грузовых автомобилей Камаз в 2022 году может составить 6,5 тысячи штук.

Также на положительной территории торгуются акции "Норникеля" (+1,88%), Мосбиржи (+2,18%), "Алросы"(+2,11%), "Русала" (+2,03%) и ММК (+3,61%). Новость о полном завершении строительства газопровода "Северный поток 2" поддерживает котировки акций "Газпрома"(+1,06%).

Хуже рынка выглядят акции НМТП (-0,7%), Petropalovsk (-0,57%) и "Мосэнерго" (-1,08%).

ПРОГНОЗЫ

Ксения Лапшина из "Финама" считает, что с точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда, но в рамках локальной коррекции индекс может опуститься до поддержки на уровне 3935 пунктов.

Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид" ожидает нейтральной динамики российских индексов во второй половине дня. Эксперт добавляет, что внешний фон продолжает оставаться умеренно-позитивным, поэтому ожидает закрытия индексов Мосбиржи и РТС вблизи текущих уровней.