СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России отбил охоту у людей на участие в скоординированном разгоне цены акций компаний через Telegram-каналы, но не исключает подобных случаев в будущем, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в кулуарах международного банковского форума. Банк России выступил против большого количества типов ИИС

Ранее ЦБ РФ выявил скоординированные действия группы лиц в Telegram-канале, которые призывали купить указанную ими ценную бумагу, чтобы, дождавшись роста на повышенном интересе частных инвесторов-новичков, продать ее. Выявленная схема, касалась, в частности, разгона акций компании "Россети Юг".

"Дважды были достаточно большие кейсы по такого рода координации деятельности в Telegram-каналах, которую мы выявляли как в открытых, так и в закрытых группах. Мы в двух кейсах блокировали несколько десятков счетов, которые собственно участвовали в этой координации и участвовали в организации этого разгона", — рассказал Лях.

"После того, как у людей блокировались такие счета на долгое время, когда в отношении них начинали проводиться проверки, поверьте, в принципе на рынке желание отпало играть в такие игры. Безусловно, оно может встречаться у новых игроков, но у тех, кто в этом поучаствовал, желания уже нет координироваться таким образом", — отметил он.

Но это не значит, что это не может повториться, подчеркнул Лях. "Потому что подобного рода случаи были и семь, и восемь лет назад, просто тогда организация координации была не через Telegram-каналы, а через форумы, то есть и масштаб был меньше", — сказал он.