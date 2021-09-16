МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, подорожали лишь бумаги "Роснефти", "Магнита" и TCS Group Holding, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,84%, до 7,88 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 1,24%, до 261,8 доллара, "Лукойла" — сократилась на 1,36%, до 91,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,9%, до 9,28 доллара, "Газпром нефти" — на 2,21%, до 30,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" опустились в цене на 2,43%, до 32,11 доллара, НЛМК — на 2,2%, до 31,12 доллара, "Северстали" — на 1,42%, до 22,28 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 1,3% и достигла 1,36 доллара, Сбербанка — на 2,02%, до 17,93 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,24%, до 90,02 доллара.

Цена GDR АФК "Система" опустилась на 1,62%, до 7,87 доллара. Бумаги "Ленты" сократились в стоимости на 0,65%, до 3,06 доллара, "Магнита" — выросли на 2,76%, до 15,66 доллара.