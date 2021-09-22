МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Акционеры "СПБ Биржи" на внеочередном собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, следует из сообщения биржи. Минфин ожидает существенного роста поступлений дивидендов

Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 289,769 миллиона рублей принято решение распределить следующим образом: 9,459 миллиона рублей направить на пополнение резервного фонда, 280,31 миллиона рублей не распределять, говорится в сообщении.

Акционеры также избрали совет директоров в новом составе.

Среди них члены из прежнего совета: президент ассоциации "НП РТС" Роман Горюнов, руководитель управления собственных операций "Алора" Павел Ефремов, экс-председатель совета директоров "СПБ Биржи" Жак Дер Мегредичан, президент-председатель правления группы БКС Олег Михасенко, директор "Тинькофф инвестиций" Дмитрий Панченко, старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов, руководитель дирекции брокерских операций Альфа-банка Сергей Рыбаков, председатель правления банка "Держава" Алексей Скородумов, заместитель гендиректора "Атона" Павел Соколов, директор по развитию "Системы комплексного раскрытия информации и новостей" Иван Тырышкин и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Акционеры "Фосагро" одобрили промежуточные дивиденды

В новыми директорами стали председатель управляющего совета Глобальной климатической инициативы Ольга Паско, Елена Хисамова, которая ранее работала в Газпромбанке, старший советник Korn Ferry по вопросам практики советов директоров Александр Чмель и CEO Rozven Finance Эрик Бертело.

"СПБ Биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.