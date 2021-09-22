Акционеры "СПБ Биржи" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Акционеры "СПБ Биржи" на внеочередном собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, следует из сообщения биржи.
Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 289,769 миллиона рублей принято решение распределить следующим образом: 9,459 миллиона рублей направить на пополнение резервного фонда, 280,31 миллиона рублей не распределять, говорится в сообщении.
Акционеры также избрали совет директоров в новом составе.
Среди них члены из прежнего совета: президент ассоциации "НП РТС" Роман Горюнов, руководитель управления собственных операций "Алора" Павел Ефремов, экс-председатель совета директоров "СПБ Биржи" Жак Дер Мегредичан, президент-председатель правления группы БКС Олег Михасенко, директор "Тинькофф инвестиций" Дмитрий Панченко, старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов, руководитель дирекции брокерских операций Альфа-банка Сергей Рыбаков, председатель правления банка "Держава" Алексей Скородумов, заместитель гендиректора "Атона" Павел Соколов, директор по развитию "Системы комплексного раскрытия информации и новостей" Иван Тырышкин и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
В новыми директорами стали председатель управляющего совета Глобальной климатической инициативы Ольга Паско, Елена Хисамова, которая ранее работала в Газпромбанке, старший советник Korn Ferry по вопросам практики советов директоров Александр Чмель и CEO Rozven Finance Эрик Бертело.
"СПБ Биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
https://1prime.ru/Stocks/20210922/834760636.html