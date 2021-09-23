МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Акции "Камаза" подскакивали в цене на 10% на планах компании по запуску нового завода в России по производству легковых электромобилей "Кама-1", следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев замглавы Минпромторга Александра Морозова.
Как сообщил в интервью РИА Новости Морозов, "Камаз" рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля "Кама-1" в 2024-2025 году.
К 10.38 мск акции "Камаза" дорожали на 6,51%, до 109,6 рубля, ранее в четверг бумаги подскакивали в цене на 10%, до 113,3 рубля. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,57%.
https://1prime.ru/Stocks/20210923/834775588.html
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