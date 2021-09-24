МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал допэмиссию "СПБ Биржи" объемом 114 миллионов акций, говорится в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации. Мосбиржа с 1 октября допускает к торгам еще 80 акций иностранных компаний

"Полное фирменное наименование эмитента… Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"… Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные… Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России… Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость… каждой ценной бумаги: 114 086 160…штук, номинальной стоимостью 3,75…рубля", — указывается там же.

Акционеры "СПБ Биржи" (ранее Санкт-Петербургская биржа), готовящейся к проведению IPO, в июле решили разместить допэмиссию акций объемом 114 миллионов штук, что увеличит ее уставный капитал ровно вдвое.

"СПБ Биржа" 6 июля провела дробление номинала обыкновенных акций (сплит) в 40 раз. В результате конвертации в ее уставном капитале сейчас 114 086 160 обыкновенных акций номиналом 3,75 рубля. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе площадки, дробление проводилось в рамках подготовки к IPO с целью обеспечения их доступности для широкого круга инвесторов.

"СПБ Биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.