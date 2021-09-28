МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Акции "Газпром нефти" обновили максимальные отметки на фоне роста цен на энергоносители, подорожав до 484,6 рублей впервые в истории торгов, следует из данных Московской биржи. Цена акции "Лукойла" обновила исторический максимум

К 10.26 мск акции "Газпром нефти" дорожают на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 479,1 рублей, а минутами ранее бумаги обновили исторический максимум, поднявшись до 484,6 рублей. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,50%.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 79,47 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии во вторник, по данным торгов на ICE Futures, также обновила исторический максимум, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.