МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Группа ПИК в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) разместила 28,459 миллиона акций по цене 1275 рублей за бумагу на 36,285 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Минэкономразвития ожидает роста числа IPO и SPO российских компаний

Первоначальный объем предложения бумаг составлял около 27 миллионов акций девелопера, а озвученный изначально инвесторам ориентир цены размещения был установлен в диапазоне 1250-1275 рублей за акцию. Таким образом, размещение прошло по его верхней границе.

Чистое привлечение ПИКа от размещения составит примерно 35,885 миллиарда рублей. Часть привлеченных в рамках SPO средств в размере 11,6 миллиарда рублей до конца октября ПИК планирует направить на выкуп собственных GDR у ВТБ по форвардному контракту. Оставшиеся средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на снижение долга и расширение бизнеса.

Группа ПИК объявила в среду о намерении провести SPO, в ходе которого ее структура предложила инвесторам около 27 миллионов акций девелопера, составляющих 4,1% уставного капитала. Заявки инвесторов компания собирала 29-30 сентября.

Организаторами SPO выступили J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital.

ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и в основном специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, банку ВТБ — 23%.