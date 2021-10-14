МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российская платформа по поиску жилья ЦИАН подала регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Это следует из материалов компании, опубликованных на SEC. Суд посчитал таксу ТКП за оформление авиабилетов законной

Как поясняется в документах, ЦИАН намерен разместить американские депозитарные акции (ADS) Cian PLC. Это бумаги головной компании ЦИАНа, зарегистрированной на Кипре. Вместе с размещением бумаг в Нью-Йорке, компания планирует провести листинг ADS на Мосбирже.

Основным продающим на IPO будет Goldman Sachs.

"Это первичное публичное размещение акций Cian PLC… Мы намерены подать заявку на размещение наших американских депозитарных акций (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "CIAN", — говорится в документе.

Организаторами размещения выступают:

Morgan Stanley,



Goldman Sachs,



JP Morgan,



Райффайзенбанк,

Тинькофф банк,

ВТБ Капитал,

BofA Securities.

ЦИАН — крупнейший в России сервис по поиску жилья и другой недвижимости.

Основные акционеры компании — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Долями в компании также владеет ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин.