МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Стоимость акций компании "Лукойл" в ходе торгов впервые в истории поднялась выше 7500 рублей за бумагу, следует из данных Московской биржи. Капитализация "Роснефти" превысила 100 миллиардов долларов

Этому поспособствовало сохранение высоких цен на энергоносители.

К 13.55 мск акции нефтяной компании дорожают на 0,48% относительно отметки предыдущего закрытия, до 7477 рублей, а минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись до 7516,5 рубля.

Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,21%.

Январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется около уровней предыдущего закрытия — чуть выше 85 долларов за баррель.