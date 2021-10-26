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Акции "Лукойла" обновили исторический максимум
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Стоимость акций компании "Лукойл" в ходе торгов впервые в истории поднялась выше 7500 рублей за бумагу, следует из данных Московской биржи. Этому поспособствовало сохранение... ПРАЙМ, 26.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Стоимость акций компании "Лукойл" в ходе торгов впервые в истории поднялась выше 7500 рублей за бумагу, следует из данных Московской биржи.
Этому поспособствовало сохранение высоких цен на энергоносители.
К 13.55 мск акции нефтяной компании дорожают на 0,48% относительно отметки предыдущего закрытия, до 7477 рублей, а минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись до 7516,5 рубля.
Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,21%.
Январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется около уровней предыдущего закрытия — чуть выше 85 долларов за баррель.