ВАШИНГТОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск доверил решение продать 10% своих акций в компании-производителе электромобилей Tesla пользователям в Twitter, для этого он устроил голосование. Состояние Маска превысило 250 миллиардов долларов на росте акций Tesla

"В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla… Я приму решение по результатам этого опроса, какой бы итог ни был", — написал Илон Маск в Twitter.

Участвовать в опросе могут не только 62,5 миллиона подписчиков Маска, но и другие пользователи соцсети. В голосовании приняло участие более 690 тысяч человек, оно продлится почти сутки. На данный момент более 55% пользователей проголосовали за продажу акций.

"Я нигде не получаю зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продать акции", — добавил Маск.

Ранее Маск обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров". Маск ответил на твит, автор которого предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе. В письме законодателей призывают не поддерживать предложение сенатора Рона Уайдена обложить налогом нереализованный прирост капитала.