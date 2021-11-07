ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Большинство участников интернет-голосования, которое устроил американский предприниматель Илон Маск, высказались за то, чтобы он продал 10% своих акций компании-производителя электромобилей Tesla. Дан прогноз по динамике биткоина на следующей неделе

Маск ранее обещал подчиниться воле большинства и назвал сбор мнений в своем аккаунте в Twitter ответом на дискуссию, которая идет в обществе по поводу налогообложения миллиардеров.

За продажу акций высказались 57,9% участников опроса, против — 42,1%.

Ранее Маск написал, что "в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов", поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и готов принять решение по результатам этого опроса, "какой бы итог ни был".

По оценкам Рейтер, речь о 170,5 миллиона акций Tesla на сумму 21 миллиард долларов.

Нынешняя американская администрация часто обвиняет богатейших сограждан в том, что они платят меньше остальных, а зачастую не платят вообще из-за того, что их состояния вложены в акции и растут, не подпадая под налогообложение, благодаря подъему котировок.