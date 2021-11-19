МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цена акций "СПБ биржи" после IPO растет на вторичных торгах, как на самой торговой площадке, так и на Московской бирже, следует из данных бирж. Российский рынок акций уверенно растет

"СПБ Биржа" установила цену размещения акций в рамках IPO на собственной площадке в размере 11,5 доллара за бумагу, или 834,9 рубля по официальному курсу ЦБ РФ на 19 ноября.

На Московской бирже к 11.10 мск цена акции составляла 912,8 рубля, максимальная за день — равнялась 1104,3 рубля, минимальная – 877,7 рубля, объем торгов – более 350 миллионов рублей.

При этом на "СПБ Бирже" ее бумаги торговались по 12,3 доллара, максимальная цена равнялась 13,5 доллара, минимальная – 12,01 доллара, объем торгов – более 7,6 миллиона долларов.