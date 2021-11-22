МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов

По состоянию на 11.16 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 1,38%, до 7,92 доллара, "Новатэка" — на 0,93%, до 218,65 доллара, "Лукойла" — увеличивается на 0,34%, до 91,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 1,37%, до 8,98 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 1,04%, до 33,95 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 0,13%, до 29,89 доллара, "Северстали" — на 0,26%, до 22,68 доллара, НЛМК — дорожают на 0,4%, до 30,3 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,07%, до 1,35 доллара, Сбербанка — на 1,07%, до 17,5 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падает на 2,86%, до 93,74 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 0,69%, до 7,2 доллара. Бумаги "Магнита" растут в стоимости на 1,07%, до 16,5 доллара, "Ленты" — на 0,58%, до 3,01 доллара.