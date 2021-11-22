Бумаги российских компаний в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.16 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 1,38%, до 7,92 доллара, "Новатэка" — на 0,93%, до 218,65 доллара, "Лукойла" — увеличивается на 0,34%, до 91,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 1,37%, до 8,98 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 1,04%, до 33,95 доллара.
Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 0,13%, до 29,89 доллара, "Северстали" — на 0,26%, до 22,68 доллара, НЛМК — дорожают на 0,4%, до 30,3 доллара.
Бумаги ВТБ дешевеют на 0,07%, до 1,35 доллара, Сбербанка — на 1,07%, до 17,5 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", падает на 2,86%, до 93,74 доллара.
GDR АФК "Система" дешевеют на 0,69%, до 7,2 доллара. Бумаги "Магнита" растут в стоимости на 1,07%, до 16,5 доллара, "Ленты" — на 0,58%, до 3,01 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20211122/835290302.html