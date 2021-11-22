МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании "Распадская" после заметного их удешевления на сегодняшних торгах, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций усиливает падение

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 22.11.2021, 12-00 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 332.42) и диапазона оценки рыночных рисков (до 300.452 рубля, эквивалентно ставке 21.25%) ценной бумаги RASP (ПАО Распадская ао)", — говорится в сообщении.

На 12.20 мск акции "Распадской" дешевеют на 6,5%, до 356,3 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

Группа "Распадская" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.