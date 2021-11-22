МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании "Новатэка" после их заметного удешевления на сегодняшних торгах, следует из сообщения торговой площадки. Песков переадресовал вопрос с ситуацией вокруг долгов "Роснано"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 22.11.2021, 13.35 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 1464) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1351,26 рубля, эквивалентно ставке 17.5%) ценной бумаги NVTK (ПАО "НОВАТЭК" ао)", — говорится в сообщении.

На 13.50 акции "Новатэка" падают в цене на 4,8% до 1545,8 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.