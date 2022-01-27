МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций перешел к росту

По состоянию на 12.06 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 2,64% — до 6,92 доллара, "Новатэка" — на 5,03%, до 202,6 доллара, "Лукойла" — на 3,75%, до 85,49 доллара.

Бумаги "Газпрома" дорожают на 4,15%, до 7,9 доллара, "Газпром нефти" — на 4,54%, до 32,2 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличиваются в цене на 2,38% — до 28,23 доллара, "Северстали" — на 2,75%, до 18,48 доллара, НЛМК — на 1,98%, до 26,21 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 2,77% — до 1,08 доллара, Сбербанка — на 4,33%, до 12,52 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 4,81% — до 67,08 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 3,38% — до 5,04 доллара. Бумаги "Магнита" растут в цене на 1,4% — до 12,35 доллара, "Ленты" — на 3,17%, до 2,12 доллара.