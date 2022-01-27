МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Газпрома" после их роста на торгах в четверг, следует из сообщения торговой площадки. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов

На 16.50 мск акции "Газпрома" росли на 10%.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 27.01.2022, 16.39 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 345,81) и диапазона оценки рыночных рисков (до 373,699 рубля, эквивалентно ставке 23,75%) ценной бумаги GAZP ("Газпром" (ПАО) ао)", — говорится в сообщении.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется биржей исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных параметров риска по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.