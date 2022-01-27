МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бум первичных размещений акций (IPO) в России в 2022 году продолжится при отсутствии негативных событий, в результате от 10 до 25 российских компаний могут стать публичными, говорится в исследовании CGI Russia и Korn Ferry. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов

В исследовании приняли участие глобальные инвесторы с 12 триллионами долларов под управлением.

"Без учета возможных "черных лебедей" бум IPO продолжится, и советам директоров компаний, выходящих на первичный рынок, будет особенно важно уделять внимание ESG-повестке в борьбе за внимание инвесторов. Мы ожидаем, что 10-25 российских компаний могут стать публичными в 2022 году. Продолжающийся рост размещения на российском рынке будет означать, что инвесторы будут внимательно изучать ESG-повестки этих компаний", — говорится в исследовании.

Роль эколого-климатических факторов существенно возросла в последние годы. Практически все инвесторы оценивают наличие у компании ESG-стратегии и практики раскрытия соответствующей информации, а также выполнение ESG-показателей. Вес ESG-факторов в оценке стоимости компании в среднем составляет 25%. При отсутствии у компании такой стратегии часть инвесторов отметила необходимость отдельного обоснования для инвестирования. Московская биржа допустит к торгам акции еще 80 иностранных компаний

Кроме того, советы директоров российских компаний должны будут демонстрировать высокую эффективность и прозрачность принятых решений, чтобы выиграть в борьбе за внимание инвесторов при первичных размещениях на рынках. "Открытости не бывает много. Портфельные управляющие подчеркнули возрастающую необходимость более плотного, регулярного и открытого диалога между членами совета директоров и инвесторами", — отмечается в документе.

При этом инвесторы на фоне замедления роста мировой экономики и фондовых рынков будут уделять повышенное внимание качеству корпоративного управления, придавать большее значение составу совета директоров (особенно станет важна его независимость и компетентность), прогнозируют эксперты. По оценкам Всемирного банка, мировой ВВП снизится с 5,5% до 4,1%, но останется выше среднего десятилетнего значения 2,7%, что сделает инвесторов более избирательными в отношении выбора как акций, так и облигаций.

Опрос, проведенный среди портфельных управляющих акций и облигаций глобальных инвестиционных фондов, показал, что эффективный совет директоров оказывает существенное влияние на увеличение стоимости бизнеса. Инвесторы признают возрастающую роль корпоративного управления и эффективного совета директоров в оценке стоимости компании.