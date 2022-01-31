МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается на старте утренней сессии понедельника на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов и за неделю

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 0,81%, до 3516,83 пункта.

При этом цена нефти марки Brent растет на 1,2%, до 89,58 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в плюсе. В пятницу ведущие американские биржевые индикаторы прибавили более 2%.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).