МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением АФК "Система", в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет на 1%

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 1,62%, до 7,38 доллара, "Новатэка" — на 1,57%, до 209,65 доллара, "Лукойла" — на 1,08%, до 87,96 доллара.

Бумаги "Газпрома" дорожают на 2,28%, до 8,58 доллара, "Газпром нефти" — на 0,92%, до 32,95 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 1,31%, до 28,56 доллара, "Северстали" — на 2,2%, до 19,32 доллара, НЛМК — на 1,73%, до 27,57 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 2%, до 1,12 доллара, Сбербанка — на 3,27%, до 13,65 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 2,23%, до 71,89 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 1,87%, до 5,26 доллара. Бумаги "Магнита" растут в цене на 1,85%, до 12,92 доллара, "Ленты" — на 3,26%, до 2,21 доллара.