МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически повышается на старте утренней сессии вторника на нейтральном внешнем фоне, следует из динамики торгов. Российский рынок акций незначительно изменился по итогам торгов

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 0,2%, до 3477,91 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,17%, до 92,53 доллара за баррель. Большинство американских фондовых индексов умеренно снизились в понедельник, а сегодня утром фьючерсы на ведущие американские бенчмарки торгуются без существенных изменений.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).