МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Падение акций "Лукойла" на 6% могло быть связано с конвертацией депозитарных расписок в акции, что приводит к увеличению предложения бумаг на Московской бирже, сказал РИА Новости руководитель отдела торговли акциями "Атона" Элбек Далимов.

"Падают, потому что идет активный процесс конвертации расписок "Лукойла" в локальные бумаги, что и приводит к навесу (увеличению предложения) в бумаге", — прокомментировал эксперт падение акций компании в среду.

К 17.51 мск акции "Лукойла" дешевели на 3,79% — до 4315 рублей, а ранее в ходе торгов падали на 6% — до 4215,5 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,3%.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

Во вторник Банк России сообщил, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.