МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla дорожают на предторгах на 5,6% на данных о рекордной чистой прибыли, приходящийся на акционеров, в прошлом квартале в размере 3,32 миллиарда долларов, что примерно в 7,6 раз больше прошлогодней показателя, следует из данных торгов и отчётности компании. Tesla возобновляет производство на своем заводе в Шанхае

Разводненная прибыль на акцию составила 2,86 доллара после 0,39 доллара за первый квартал 2021 года, скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 3,22 доллара при прогнозе в 2,24 доллара. Выручка поднялась в 1,8 раза и составила 18,756 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручки в размере 17,63 миллиарда долларов.

Кроме того, квартальные продажи автомобилей подскочили в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 18,8 миллиарда долларов.

Глава компании Илон Маск также сообщил о планах увеличить производство автомобилей по итогам года в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

До открытия основных торгов и после публикации финансовой отчетности акции компании дорожают на 5,6%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.