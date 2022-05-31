МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Торги на "СПБ бирже" будут ограничены по ряду бумаг из 990 акций иностранных компаний, по ним 31 мая и 1 июня устанавливается запрет на подачу заявок на организованных торгах и заключение договоров на основании указанных заявок, следует из сообщения биржи на сайте. "СПБ Биржа" переведет иностранные акции с торговых счетов на неторговые

Ранее в понедельник Банк России ограничил торги иностранными акциями с листингом на американских фондовых биржах и заблокированными международными депозитариями, за исключением компаний с основным бизнесом в РФ (в частности, HeadHunter Group, "Яндекс", Ozon, ЦИАН).

Также в понедельник биржа сообщала, что Банк России 30 мая 2022 года направил предписание участникам торгов "СПБ Биржи" и обслуживающим их депозитариям определить и обособить иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария "СПБ Биржи" "Бест Эффортс Банк" в НРД.

"ПАО "СПБ Биржа" сообщает, что устанавливается запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются иностранные ценные бумаги, прошедшие первичный листинг на американских фондовых биржах", — говорится в сообщении биржи.

Биржа опубликовала список из 990 ценных бумаг на своем сайте. В частности, в него вошли акции американской биржи NASDAQ, одного из лидеров мировой интернет-торговли Alibaba, Alphabet (материнской компании Google), одного из лидеров мирового страхового рынка American International Group (AIG), депозитарные расписки фармацевтической компании AstraZeneca, а также поисковик Baidu и ряд других.

При этом в список не вошли акции Apple, Tesla, Moderna и Virgin Galactic.

Как поясняла ранее в понедельник "СПБ Биржа", согласно предписанию ЦБ РФ, количество и наименования ценных бумаг, подлежащих обособлению, определяется по итогам торгов 27 мая 2022 года, включая ценные бумаги, расчеты по которым завершатся 31 мая и 1 июня 2022 года. При распределении обособленных ценных бумаг между клиентами участники торгов будут руководствоваться порядком, аналогичным применяемому депозитариями при зачислении ценных бумаг при наступлении корпоративных событий, также указывается в сообщении биржи.