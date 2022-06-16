МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Бумаги "СПБ Биржи" выросли на 13% на своей площадке, при этом на Московской бирже взлетали более чем на 30% после публикации новости о запуске пилотного режима торгов бумагами с листингом на Гонконгской бирже, следует из данных торговых площадок. Российский рынок акций растет в четверг утром

К 10.45 мск акции компании на "СПБ Бирже" растут на 11,48% и торгуются на уровне 3,69 доллара за бумагу и максимально поднимались до 3,77 доллара за акцию. На Московской бирже акции компании максимально росли на 34,77%, до 257 рублей и сейчас торгуются на уровне 216,1 рубля за акцию, показывая рост на 13,32%.

"СПБ Биржа" и "Тинькофф Инвестиции" с 20 июня намерены запустить в пилотном режиме торги бумагами с листингом на Гонконгской бирже, сообщила ранее в четверг брокерская компания, входящая в TCS Group Holding.

"СПБ Биржа" провела IPO в ноябре 2021 года на собственной площадке. Торги акциями с тикером SPBE начались на "СПБ Бирже" 11 ноября. Кроме того, Московская биржа допустила к торгам акции "СПБ Биржи" на своей площадке. Торги стартовали также 11 ноября.