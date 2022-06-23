МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин заявил, что в России наблюдается нехватка иностранных запчастей и проблемы с техобслуживанием машин в условиях роста автотуризма в стране. Эксперт назвал регион, где продается больше всего автомобилей с пробегом

По словам Кузина, проблемы, связанные с техническим обслуживанием, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства.

Представитель МВД отметил, что в условиях ограничений на выезд за границу россияне начали отдавать предпочтение автотуризму в стране. Граждане стали чаще пользоваться автомобилями, поэтому средства для обслуживания и ремонта транспорта крайне необходимы.