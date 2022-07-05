Акции "Русала" подорожали более чем на 11% на новостях о возможном слиянии с "Норникелем"
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Акции "Русала" и "Норникеля" показывали рост после новости о возможном слиянии двух компаний, следует из данных Московской биржи.
К 10.32 мск акции "Русала" растут на 11,2%, до 60,32 рубля. Максимально бумаги поднимались на 22,58%, до 66,49 рубля на открытии торгов. Бумаги "Норникеля" максимально росли на 4,69%, до 17822 рублей после публикации новости, но к текущему моменту перешли к небольшому снижению на 1,99% —до 16686 рублей.
На этом фоне Мосбиржа повысила верхнюю границу ценового коридора дорожающих акций "Русала" до 66,495 и диапазон оценки рыночных рисков до 74,551 рубля (эквивалентно ставке 37,5%).
Ранее один из основных владельцев "Норникеля "Владимир Потанин заявил РБК, что направил письмо, в котором подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния компании с "Русалом".
https://1prime.ru/Stocks/20220705/837383392.html
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