МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с середины августа планирует начать выплачивать дивиденды по торгующимся иностранным акциям, сообщил глава биржи Роман Горюнов, выступая на Youtube-канале "Финам Премиум". Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в вечернюю сессию

Европейские депозитарии Clearstream и Euroclear в марте заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария (НРД), в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям, учтенным в этом депозитарии. В связи с этим "СПБ Биржа", согласно предписанию ЦБ, перевела такие иностранные акции на неторговые счета клиентов. Иностранные бумаги, учитываемые в других депозитариях, продолжали торговаться.

"Из-за наличия заблокированных мы сейчас не можем выплачивать и по всем оставшимся бумагам. Одной из позитивных новостей для инвесторов в части блокировки является то, что после технологических доработок мы сможем выплачивать дивиденды по той части, которая не находится на неторговых разделах. Это ориентировочно случится в середине августа. С момента отделения бумаг на заблокированном разделе мы сможем выплачивать деньги", — сказал Горюнов.