МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника теряет по основным индексам более 0,3%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций демонстрирует падение по итогам пятницы

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск уменьшается на 0,32%, до 2215,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1139,68 пункта.

Рубль теряет к доллару порядка 27 копеек и дорожает к евро на 24 копейки.