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2022
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Российский рынок акций падает на старте торгов понедельника
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Российский рынок акций в начале торгов понедельника теряет по основным индексам более 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск уменьшается на... ПРАЙМ, 11.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника теряет по основным индексам более 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск уменьшается на 0,32%, до 2215,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1139,68 пункта.
Рубль теряет к доллару порядка 27 копеек и дорожает к евро на 24 копейки.