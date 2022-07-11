МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов понедельника снижается на 2,06% по индексу Мосбиржи на негативном внешнем фоне, индекс РТС уменьшается на 1,52%, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций падает на старте торгов понедельника

К 15.27 мск индекс Мосбиржи снижается на 2,06%, до 2176,82 пункта, в ходе дня он максимально опускался до 2162,34 пункта — впервые с 24 февраля. Долларовый индекс РТС сокращается на 1,52%, до 1127,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" символически снижается на 8 копеек, до 60,83 рубля, курс евро — 1,1 рубля, до 61,25 рубля.

"Российские фондовые индексы снижаются в понедельник на фоне ухудшения конъюнктуры на мировых фондовых площадках и снижения цен на нефть. При этом дополнительное давление на рынок оказывает прохождение дивидендных отсечек в акциях ряда эмитентов", — отмечает Игорь Додонов из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — акции МТС (-12,76%), НМТП (-7,29%), "Самолета" (-3,54%), "Распадской" (-3,66%), "Газпрома" (-3,55%), Сбербанка (-3,41%), ПИК (-2,93%), ЛСР (-2,78%), расписки X5 Group (-3,97%).

Дмитрий Александров из "Иволга Капитал" отмечает, что основными аутсайдерами выступают МТС и НМТП — обе бумаги "очистились" от дивидендов. Он добавил, что бумаги Qiwi снижаются на фоне отказа компании от предложения покупки акций со стороны основного акционера Сергея Солонина на сумму до 25 миллионов долларов.

Лидерами роста являются акции Petropavlovsk (+7,6%), "Иркута-3" (+3,47%), "Полюса" (+1,18%), НКХП (+2,12%), расписки Ozon (+7,5%).

"Акции Petropavlovsk наряду с другими золотодобытчиками в течение сессии пытались расти, судя по всему, благодаря техническим факторам и желанию инвесторов увести котировки от локальных минимумов. Цены на золото тем временем остаются у минимумов с сентября 2021 года в преддверии продолжения цикла повышения процентных ставок Федрезерва и высокой доходности гособлигаций США, которая по 10-летним бумагам вернулась выше 3%", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Аналитики из "Фридом Финанс" полагают, что Ozon может получить значительные преимущества на фоне введения параллельного импорта.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Существенных драйверов роста, по мнению Павла Веревкина из "Алор Брокер", для отечественного рынка до конца дня не предвидится. "Исходя из этого, наиболее вероятным считаем продолжение текущей негативной тенденции. Все внимание сконцентрировано вокруг уровня 2165 пунктов по индексу Мосбиржи", — считает эксперт.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться несколько выше уровня поддержки 2190 пунктов. На наш взгляд, сохраняются шансы формирования отскока с ближайшей целью в районе 2340 пунктов", — прогнозирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".

"Индекс Мосбиржи пробивает нижнюю границу недельного диапазона консолидации 2165–2276 пунктов. Этот уровень также является минимальным с конца февраля. Если какая-либо сессия будет завершена под ним, увеличится вероятность ускорения снижения с первой целью в районе психологически важной отметки 2000 пунктов", — предполагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".