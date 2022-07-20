МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бумаги "СПБ Биржи" падают более чем на 15% и обновили исторический минимум на новостях о желании ЦБ РФ временно запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале торгов среды

"СПБ Биржа" — основная площадка по торговле иностранными акциями в России и крупнейший организатор подобных торгов в российской юрисдикции.

К 15.20 мск акции "СПБ Биржи" падают на 15,34%, до 98,8 рубля, максимально снижались на 23,22%, достигая нового исторического минимума в 89,6 рубля.

На "СПБ бирже" акции торговой площадки к 15.20 мск теряли 14,29%, до 1,8 доллара.

Покупка иностранных ценных бумаг может стать временно недоступной для неквалифицированных инвесторов в России — ЦБ предложил включить такие сделки в перечень доступных только для квалифицированных инвесторов.

Также Банк России предлагает увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах для признания инвестора квалифицированным с 6 до 30 миллионов рублей, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.