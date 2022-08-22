МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" сообщил, что приобрел 100% акций АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие Банк Арена", и бывший вице-президент компании Леонид Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им. "Эн+ Груп" уведомила банк об автоматической конвертации расписок в акции

"Лукойл" сообщает о приобретении 100% акций АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва", а также стадиона "Открытие Банк Арена"… В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО "ФК "Спартак-Москва" и не будет принимать участие в управлении клубом", — говорится в сообщении компании.

Совладелец "Лукойла" Федун покинул должность вице-президента компании по стратегическому развитию в связи достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами в конце марта.

Также отмечается, что "Лукойл" намерен создать более прозрачный и коллегиальный механизм принятия решений в "Спартаке", привлечет к этому профессионалов.

"В ближайшее время "Лукойл" планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Леонид Федун поблагодарил компанию "Лукойл", которая приобрела московский футбольный клуб "Спартак".

"Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду. Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол", — цитирует Федуна сайт клуба.

"Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании "Лукойл" за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как "Спартак". Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!" — говорится в обращении Федуна.