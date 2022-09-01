МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" растут более чем на 7%, "Башнефти" — почти на 5%, "Роснефти" вышли в плюс после заявлений вице-премьера Александра Новака, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в ходе торгов четверга сокращается

К 17.40 мск акции "Лукойла" растут на 7,11%, до 4573,5 рубля и уже поднимались выше 4600 рублей, впервые с 16 мая. Акции "Башнефти" растут на 4,98%, до 1085,5 рубля, а бумаги "Роснефти" перешли к росту после негативного старта торгов и дорожают на 0,82%, до 371 рубля.

Также бумаги "Газпрома" замедлили темпы снижения и теряют 2,34%, до 249,04 рубля. До заявления Новака акции компании снижались на 2,68%.

Новак ранее в четверг заявил журналистам, что идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. При этом он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно об этом абсурде.

Российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи, заявил также вице-премьер, добавив добыча нефти и конденсата в России по итогам 2022 года может составить 520-525 миллионов тонн — практически на уровне прошлогодних 524 миллионов тонн.

Кроме того он отметил, что Россия поддерживает продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года, вопрос будет обсуждаться альянсом осенью.