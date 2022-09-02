МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в августе вырос на 27% по отношению к июлю, до 9,16 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. Азиатские биржи торгуются без единой динамики в ожидании данных из США

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ Бирже" по итогам августа 2022 года составил 9,16 миллиарда долларов, что на 27,22% больше, чем в июле 2022 года (7,20 миллиарда) и на 68,08% меньше, чем в августе 2021 года (28,69 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

При этом среднедневной объем торгов в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в августе увеличился на 10,65% к июлю, до 400 миллионов долларов. Участники в режиме основных торгов в августе заключили 12,46 миллиона сделок (7,49 миллиона в июле). Количество активных счетов инвесторов в августе возросло на 20,43%, до 365,4 тысячи (303,41 тысячи в июле).

Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,75 миллиона. Сделки в августе заключались с 1730 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний.

Лидерами по оборотам в режиме основных торгов в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (13,33% от общего объема торгов в августе), Coinbase (9,69%), Alibaba (4,31%), Bed Bath & Beyond (3,98%), NVIDIA (3,57%), Eargo, Inc. (2,32%), Advanced Micro Devices, AMD (2,14%), Apple (2,02%), Invitae Corporation (1,95%) и MicroStrategy Incorporated (1,47%), заключила биржа.