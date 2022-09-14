МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Холдинг "Интеррос" начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда бизнесмена Владимира Потанина до 50% акций Росбанка, еще до 10% передаст на мотивационную программу для сотрудников банка, сообщил бизнесмен. Банк UBS хочет выкупить свои акции на сумму свыше пяти миллиардов долларов

"Интеррос" начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. Таким образом целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 миллиардов рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ. В свою очередь, фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления", — говорится в заявлении бизнесмена, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Также компания решила применить в Росбанке модель "народного капитализма" с превращением работников компаний в их бенефициаров. "Современные цифровые технологии и новое законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) делают и эту идею реалистичной. Для ее осуществления компания "Интеррос" передает до 10% принадлежащих ей акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников Росбанка. Программа будет осуществлена в цифровой форме: сотрудники получат ЦФА на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса", — добавил Потанин.

Бизнесмен подчеркнул, что данные шаги укрепят независимый статус Росбанка, в котором главную роль будет играть совет директоров, где большинство составляют независимые директора. Мосбиржа расширила число недоступных для КИК из недружественных стран акций

Потанин напомнил, что в 2010 году принял решение направить большую часть состояния на благотворительные цели, для чего был создан благотворительный фонд. Как отметил бизнесмен, сегодня организация является лидером системной благотворительности в России, пионером в разработке целого ряда программ, направленных на поддержку образования, науки, культуры, институтов гражданского общества.

"Уверен, что команда фонда успешно продолжит системную поддержку инновационных образовательных, культурных и спортивных проектов, будет развивать филантропию. А сложившееся вокруг фонда сообщество экспертов поможет поддерживать высокие стандарты эффективности и прозрачности его деятельности", — отметил бизнесмен.