МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 22 сентября переведет торги своими акциям с долларов на рубли, следует из сообщения торговой площадки. Азиатские биржи снижаются вслед за динамикой американских бирж

"СПБ биржа" с 22 сентября 2022 года будет проводить торги и расчеты по обыкновенным акциям "СПБ биржи" только в российских рублях. Изменение валюты торгов и расчетов обусловлено вступлением в силу изменений в положении Банка России № 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" от 17 октября 2014 года", — говорится в сообщении.

В связи с техническими процедурами, необходимыми при изменении валюты торгов, 19 сентября торги ценными бумагами "СПБ биржи" проводиться не будут, за исключением режима переговорных сделок с кодами расчётов T0 и Т1, а также режима торгов "адресное РЕПО с Центральным контрагентом" с кодом расчётов Т0Т1. Торги не будут проводиться 20 и 21 сентября во всех режимах торгов, сообщает биржа.

Таким образом, 16 сентября станет последним днем торгов в долларах в режиме основных торгов (окончание торгов – 23.50 мск), а 20 сентября — последним днем расчетов по сделкам, заключенным в данной валюте.

Переход на торги и расчеты в рубли произойдет автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется, сообщает биржа.