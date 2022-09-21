МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для акций "Сургутнефтегаза" (обычных и привилегированных), ПИКа, "Распадской", Globaltrans и расписок VK, которые дешевеют на торгах в среду, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом

Сообщения о понижении этих границ биржа выпускала с 10.03 до 10.15 мск.

К 10.33 мск обычные акции "Сургутнефтегаза" снижались на 5,6%, до 21,96 рубля, привилегированные — на 5,5%, до 25,98 рубля. Акции ПИКа упали в цене на 6,13%, до 635,9 рубля, "Распадской" — на 3,5%, до 266 рублей, Globaltrans дешевели на 4,4%, до 308,15 рубля, расписки VK — на 6,4%, до 461,8 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.