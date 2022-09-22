МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга показал рост на 2,82% при повышении нефтяных котировок, укреплении рубля и позитивных корпоративных историях, следует их данных Московской биржи и комментариев экспертов. Российский рынок акций активно растет за счет бумаг "Газпрома"

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,82%, до 2190,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 6,12%, до 1174,61 пункта.

С 19.00 мск до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой к 19.16 мск не отмечается существенного изменения ценовой динамики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов дня) потерял 1,85 рубля, до 58,84 рубля, евро 2,53 рубля, до 57,62 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 0,95%, до 90,57 доллара за баррель.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что российский рынок акций в четверг продемонстрировал отскок на фоне стабилизации настроений инвесторов, а также позитивных дивидендных новостей. Из оценки геополитических рисков постепенно уходит эмоциональная составляющая. Он дополнил, что спросом пользовались основные голубые фишки.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

Бахтин обращает внимание, что сильную динамику показал тяжеловес рынка – "Газпром" (+8,61%), акции компании отреагировали ростом на заявления менеджмента компании, подтверждающие намерения выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2022 года.

"Сегодня же собрание акционеров "Татнефти" (+4,21%) одобрило выплату дивидендов, что также отразилось в активном повышении котировок акций компании. Сдерживающим фактором для бумаг экспортеров выступило укрепление рубля", — дополнил Бахтин.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что взлет акций "Мечела" ближе к вечеру не подкреплялся какими-либо фундаментальными сигналами, но, судя по всему, был обеспечен дивидендными ожиданиями вслед за рядом позитивных новостей по другим эмитентам.

В лидеры роста стоимости котировок вошли — акции "Мечела" (+7,07%), ММК (+3,92%), "Сургутнефтегаза" (+3,91%), Сбербанка (+3,43%), префы "Мечела" (+11,11%), "Лензолото" (+6,48%), "Татнефти" (+5,54%), расписки TCS Group (+5,09%), "О'Кей" (+4,78%).

"Polymetal (-10,87%) в четверг обвалился после решения полностью отменить выплату итогового дивиденда за 2021 год и не предложил выплату дивидендов за текущий год с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании. Помимо этого, компания представила ожидаемо слабые результаты за первое полугодие, отчитавшись, в частности, о чистом убытке в размере 321 миллиона долларов", — добавила Кожухова.

Лидерами падения основной сессии стали — акции "Иркут" (-3,22%), "Эталона" (-2,25%), "Полюса" (-2,02%), МТС (-1,15%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Сегодня, в частности, приятным сюрпризом стало подтверждение дивидендов "Татнефти", а высказывания официальных лиц дают надежду на одобрение дивидендов "Газпрома" и даже последующее их объявление Сбербанком. На этом фоне российский рынок краткосрочно вполне может абстрагироваться от геополитических новостей", — прогнозирует Кожухова.

В конце недели, по ожиданиям Бахтина, продолжению восстановительного роста российском рынке могут препятствовать крепкий рубль и фактор пятницы. При позитивной динамике цен на нефть и дальнейшем улучшении сентимента индекс Мосбиржи может попытаться преодолеть зону сопротивления на уровне 2200-2210 п. В пятницу важной для рыночных настроений может оказаться публикация предварительных сентябрьских индексов деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США.

"По нашим оценкам, 23 сентября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2120-2250 пунктов", — прогнозирует эксперт.