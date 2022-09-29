МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга показывает рост на 1,45%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос в основную сессию среды

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 1,45%, до 1992,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1088,52 пункта.

В лидерах роста — акции "Яндекса" (+1,55%) и расписки TCS Group (+1,38%).