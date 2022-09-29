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2022
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Российский рынок акций растет в четверг утром
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга показывает рост на 1,45%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 1,45%, до 1992,58... ПРАЙМ, 29.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга показывает рост на 1,45%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимается на 1,45%, до 1992,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1088,52 пункта.
В лидерах роста — акции "Яндекса" (+1,55%) и расписки TCS Group (+1,38%).