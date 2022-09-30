Путин разрешил приобрести у Enel более 56% ПАО "Энел Россия"
Путин разрешил "Лукойлу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" купить долю Enel в ПАО "Энел Россия"
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выдал разрешение "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" на покупку у итальянской Enel 56,43% в компании "Энел Россия". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
"Разрешить совершение ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" сделки по приобретению 9 525 652 231 штуки обыкновенных акций ПАО "Энел Россия", принадлежащих АО Энел С.п.А. (Enel S.p.A.); АО "ААА Управление Капиталом", действующим в качестве доверительного управляющего закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Газпромбанк — Фрезия", сделки по приобретению 10 434 826 240 штук обыкновенных акций ПАО "Энел Россия", — сказано в документе.
https://1prime.ru/Stocks/20220930/838314471.html
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