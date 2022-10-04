МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 5 октября начнет торги акциями четырех крупных китайских компаний энергетического, нефтехимического, металлургического и страхового сектора, среди них и бумаги нефтегазовой PetroChina, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа представила список бумаг, доступных неопытным инвесторам с октября

"СПБ Биржа" сообщает о том, что пятое октября 2022 года является датой начала организованных торгов следующими ценными бумагами: Sinopec Shanghai Petrochemical Company (одно из крупнейших нефтехимических предприятий в материковом Китае – ред.), PetroChina Company, China Life Insurance Company, Aluminum Corporation of China (второй по величине в мире производитель глинозёма и третий производитель первичного алюминия – ред.)", — говорится в сообщении биржи.

"СПБ биржа" является крупнейшей в России площадкой, торгующей иностранными ценными бумагами.